“Rispetto | lei è morta” Alessandro Gassmann | polemiche dopo le parole sulla diva scomparsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ricorda laed è travolto dalle critiche. Non è la prima volta che il popolare attore si becca una ‘shitstorm‘, ovvero una marea di critiche e attacchi per quello che ha scritto sui social. Ricordate, ad esempio, quando chiamò la polizia perché il suo vicino aveva organizzato un party violando le norme anti-Covid che vietavano assembramenti?fu oggetto di critiche ferocissime per il suo comportamento. Beh, l’attore ci è ‘ricascato’. Lo scorso 15 febbraio il mondo ha pianto la morte dell’attrice e sex symbol Raquel Welch,a 82 anniuna breve malattia. A dare la notizia è stato il sito TMZ citando fonti della famiglia. Laè entrata nell’immaginario collettivo grazie al ruolo della giunonica Loana in “Un milione di ...