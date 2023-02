Organizza il Distretto 2071 Toscana nell'Auditorium dell'Unione industriale: con relatori di altissimo profilo...quest'anno le avvisaglie monitorate dagli enti regolatori rappresentano già una soglia di... quando le coltivazioni avranno bisogno diper crescere. E' quanto afferma Coldiretti Piemonte ...

Risorsa acqua: forum del Rotary LA NAZIONE

Aggiornamento Piano di tutela delle acque: l'intervento di ... Regione Puglia

Concessioni idroelettriche, resta l'impegno per valorizzare la risorsa ... Ufficio Stampa

"Community Valore Acqua" a Napoli acqua pura e potabile dal ... Anci Campania

Prima l'acqua (con 69 mln ) - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L’analisi effettuata sulla rete comunale di Cinisello Balsamo ha evidenziato diversi punti sensibili, fra i quali quelli di via Dante, via Corridoni, via Pelizza da Volpedo (cantieri già terminati) e ...“Il Piano di tutela delle acque è il ‘manuale’ per un uso consapevole del territorio a protezione della risorsa più preziosa che abbiamo e a favore delle attuali e future generazioni di pugliesi che h ...