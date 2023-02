Rimborsopoli Piemonte | condannata in via definitiva per peculato la sottosegretaria di Fdi Augusta Montaruli Bonaccini | «Deve dimettersi»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Due libri, Mia suocera beve e Sexploration. Giochi proibiti per coppie che, secondo le motivazioni della sentenza, «non avevano alcun nesso con l’evento letterario sulla violenza sulle donne». Ma anche Swarovski e borse: questi alcuni degli acquisti effettuati con i soldi della Regioneda, per i quali l’attualeall’Università del governo Meloni è statain viaa un anno e sei mesi. L’esponente di Fratelli D’Italia, all’epoca dei fatti consigliera regionale, ha visto confermata la sua pena dalla Corte di Cassazione. L’inchiesta risale a fatti di una decina di anni fa, finiti sotto la lente dei magistrati nel cosiddetto caso. La Corte d’Appello aveva emesso una condanna a un anno e sette mesi, ...

Un anno e sei mesi per l'uso improprio dei fondi del gruppo consiliari del Piemonte: rimborsi gonfiati per cene, abiti di lusso, gioielli, borse, libri e corsi sull'uso dei social network