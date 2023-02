(Di venerdì 17 febbraio 2023) La popstar internazionale era apparsadiBritish lo scorso dicembre in cui era già, ma senza saperlo.non aveva idea che nelle foto scattate perBritish e la suasarebbe apparsa per la prima voltadel suo secondo figlio. Lo ha rivelato la stessa popstar nel corso di alcune storie su Instagram. La cantante, che ha rivelato nel corso del suo halftime show al Super Bowl diin attesa del suo secondo figlio, appariràdi marzo diinsieme al fidanzato A$AP Rocky e al loro figlio di 9 mesi. Nel condividere su Instagram le foto del servizio,ha rivelato che, quando ha partecipato ...

aveva idea che nelle foto scattate per Vogue British e la sua copertina sarebbe apparsa per la prima volta incinta del suo secondo figlio. Lo ha rivelato la stessa popstar nel corso di ...Un'altra, appunto:. Nell'intervista all'edizione britannica di Vogue appena uscita ha raccontato le difficoltà legate alla scelta delle canzoni: "Riascoltare una canzone inedita è quasi ...

Rihanna "non sapeva di essere incinta" già sulla copertina di Vogue Movieplayer

Rihanna: "Essere mamma è tutto. Non ricordi come fosse la tua vita ... Whoopsee

Rihanna, dalla maternità al Super Bowl: l'intervista a British Vogue Sky Tg24

Rihanna è tornata e non gliene frega un ca**o Rolling Stone Italia

Perché Rihanna non è stata pagata per cantare al Super Bowl 2023 Cosmopolitan

Rihanna ha posato con figlio e compagno sulla copertina di Vogue: "La vita di prima non m'importa più." Nell'intervista la cantante racconta la sua rinascita.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...