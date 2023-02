(Di venerdì 17 febbraio 2023) "Ho parlato con il sindacoe loil mio formale, ci incontreremo per il bene della nostra città. Sicuramente non ha ereditato una situazione facile" sui"...

...sindaco ha già avuto un anno e mezzo e non ho visto grande miglioramento rispetto alle condizioni della città riguardo ai". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco,...... sul fronte dei. Io daro' il massimo dell'appoggio e del sostegno, perche' e' un interesse ...che si continui ad utilizzare il resto della Regione come pattumiera di Roma' ha avvertitoche ...

Rifiuti: Rocca, incontrerò Gualtieri dopo insediamento - Lazio Agenzia ANSA

Rifiuti, Tar respinge ricorso dei cittadini: legittimo l'impianto Tmb di Rocca Cencia Corriere Roma

Lazio, Rocca: rifiuti, no all'allargamento discarica di Viterbo Agenzia askanews

Rifiuti: Rocca, incontrerò Gualtieri dopo insediamento Giornale di Brescia

Rifiuti: Rocca, incontrerò Gualtieri dopo insediamento Espansione TV

"Ho parlato con il sindaco Gualtieri e lo incontrerò dopo il mio formale insediamento, ci incontreremo per il bene della nostra città. (ANSA) ...Il neo presidente: “Parlerò con Gualtieri per capire cosa serve a Roma ma dopo un anno e mezzo non ho visto segnali di miglioramento” ...