Resistenza a Bakhmut | dove i russi radono al suolo una storia ebraica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Odessa, dal nostro inviato. Leggo di, fra angoscia e disagio. Angoscia, perché è di nuovo un luogo in cui si chiede a migliaia di uomini di resistere e morire per guadagnare tempo, prima che arrivino le risorse promesse dal resto del mondo. Come a Mariupol, come a Severodonetsk. Di sacrificarsi, letteralmente. Disagio, perché da Odessa, almeno per ora,è lontana come da Roma o da Parigi. Aveva più di 70 mila residenti, ora ne ha circa 6 mila, che non se ne vanno, stretti in un pezzo di città che i nostri inviati, Coletti, Angieri, Sceresini, raccontano come in un ritratto di gruppo ripreso da più angolature. Mi piace leggere sinotticamente, per così dire, le cronache di giornalisti che si trovano nello stesso posto e incontrano le stesse persone e per giunta sono amiche: si capisce com’è il posto e le persone, ...