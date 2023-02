Regionali 2023 | Francia | “Soddisfatta dei risultati raggiunti Ora proseguire con l’impegno per i territori”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fiumicino – Fabiola, candidata della Lega alle, fregenate da generazioni, è risultata la seconda donna delo più votata, con 328 voti. “Un risultato importante, alla mia prima competizione elettorale. Testimonia il buon lavoro fatto dalla squadra che mi supporta, e consentitemi, anche delle buone idee che sto cercando di portare avanti. Ringrazio i vertici regio ali del partito che mi hanno concesso questa opportunità, ma ringrazio soprattutto il vice coordinatore comunale Stefano Calandra, senza il quale questa avventura non avrebbe potuto concretizzarsi”, le parole della candidata. “Il mio impegno non finisce qui. Farò da raccordo – come promesso – trao ed Ente regionale, confrontandomi costantemente con Pino Cangemi, e sottoponendo agli organitutte le ...