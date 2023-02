La, comunque, rischia una penalizzazione. Il 16 marzo scade invece il termine per il versamento dei contributi Inps relativi alle mensilità di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, ...Il derby calabrese tra Cosenza edel prossimo turno di Serie B è stato classificato come ad altoDi seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la sfida di ...

Reggina, rischio penalizzazione: non ha rispettato le scadenze Irpef La Gazzetta dello Sport

Cosenza-Reggina inserita tra i derby a rischio: tutte le disposizioni Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Cosenza ... pianetaserieb.it

Cosenza-Reggina gara con profili di rischio per l'ordine pubblico: le ... Tutto B

Serie B, Genoa e Reggina a rischio penalizzazione in classifica Calcio in Pillole

Il derby calabrese tra Cosenza e Reggina del prossimo turno di Serie B è stato classificato come ad alto rischio Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifes ...Il match Cosenza–Reggina è stato inserito tra le gare con profili di rischio per l’ordine pubblico dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni ...