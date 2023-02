Redknapp | “Io al Leeds? Non c’è nessuna possibilità”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Harryha smentito la notizia del possibile arrivo al. Il tecnico ha commentato: “Lo farei, ma coincide con la settimana di Cheltenham! Non posso perdermi Cheltenham. Sono lassù giovedì. Non so da dove provenga questa voce! Qualcuno mi ha chiamato ieri e ho risposto: ‘Di cosa stai parlando? Non è il pesce d’aprile, vero?’ Lo farei, mi piace. Non direi di no daparte. Ma non sarò il tecnico del!”. SportFace.

Leeds United could make a good appointment in Harry Redknapp after recent reports have emerged, according to TalkSport's Ray Parlour. Reports have recently emerged suggesting the 75-year-old could be ...