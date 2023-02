Re Member | la recensione | su Netflix il j-horror dall' omonimo manga

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ladi Re/, live action deldove un gruppo di studenti si trova alle prese con uno spirito senza pace, costretti a rivivere il medesimo giorno finché non porranno fine alla maledizione. Una bambina viene uccisa in circostanze misteriose all'interno di un plesso scolastico. Tempo dopo sei studenti cominciano a essere vittima di un inquietante fenomeno: tra di loro vi è Asuka Morisaki, la prima ad assistere all'apparizione dello spirito della piccola vittima, ora in cerca di qualcuno che trovi il suo corpo e gli conceda infine l'agognata pace. Come vi raccontiamo nelladi Re/, Asuka e i suoi compagni allo scoccare della mezzanotte si ritrovano all'interno delle mura dell'istituto, dove vengono cacciati dal fantasma della Persona Rossa e uccisi ...