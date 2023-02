Rapina in gioielleria in via Cola di Rienzo | due banditi armati messi in fuga dalla cassiera

...dell'ordine nella zona ma anche di centinia di passanti e hanno fatto irruzione in una... in via dei Gracchi 155, venne assassinato durante unaGiancarlo Nocchia, un gioielliere di ...Fermato anche il fidanzato, figlio di un capo della curva romanista LAL'allarme è scattato nelladi via Cola di Rienzo , nel quartiere Prati , quando i due banditi sono entrati ...

Tentata rapina in gioielleria Prati, due armati in fuga Agenzia ANSA

Tentata rapina in gioielleria Prati, due armati in fuga Virgilio

Avola. Rapina gioielleria a mano armata e scappa a Parigi: catturato ... Libertà Sicilia

Stangata per la rapina in gioielleria. Due condanne a 8 anni di carcere LA NAZIONE

L’Aquila, rapina in gioielleria: rubati orologi e gioielli Il Capoluogo

Panico all'ombra del Cupolone di San Pietro. Due rapinatori armati di pistola, in piano giorno, hanno sfidato la massiccia presenza di forze dell'ordine nella zona ma anche di centinia ...Non solo è riuscita a fuggire dai rapinatori, ma anche a far scattare l'allarme. è stata la commessa della gioielleria ieri mattina a chiedere l'intervento delle ...