Raoul Bova | chi è il primogenito Alessandro Leon | età | fidanzata e curiosità

Tutto pronto per il ritorno in onda di Buongiorno Mamma 2 che questa settimana raddoppia pronta a conquistare il pubblico di Canale5. La fiction conandrà allo scontro con Antonella Clerici nel prime time di oggi con la seconda puntata di questa nuova stagione partita con il botto mercoledì scorso con il risveglio di Anna . Cosa ...Buongiorno, mamma!2 torna stasera su Canale 5 alle 21:25, con la seconda puntata della nuova stagione della serie TV che vede protagonista. Prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, la fiction è diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone, scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti. La Trama ...

Riparte da mercoledì 15 febbraio 2023, proseguendo poi dal 17 febbraio sempre nella prima serata del venerdì, il secondo atteso capitolo della fiction Mediaset con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.Ma è anche tempo di battesimo per Nina, figlia di Sole. Cominciata mercoledì 15 febbraio, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta va in onda, da oggi, soltanto di venerdì. Buongiorno, mamma!