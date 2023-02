Rami Malek star di Amateur | nuovo thriller sulla CIA diretto dal regista della serie Slow Horses

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il premio Oscarvestirà i panni di un crittografoCIA inda James Hawes,impegno dietro alla macchina da presa per James Hawes, reduce dal successoper Apple TV+. Ildirigerà unintitolato, prodotto da 20th Century Studios. Il progetto ancora nelle prime fasi di sviluppo, con l'ultima bozza di sceneggiatura scritta da Gary Spinelli, vedrà protagonista il premio Oscar. ...

L'uscita del film nelle sale è prevista per luglio 2023, e nel suo cast troviamo anche Florence Pugh, Emily Blunt, Rober Downey Jr., Matt Damon,e altri. Barbie " 21 luglio Diretto da ...è infaticabile: abbiamo appena saputo del suo impegno per una miniserie su Buster Keaton , e ora ha accettato di interpretare il thriller Amateur per i 20th Century Studios, diretto da ...

Rami Malek a caccia di terroristi in Amateur ComingSoon.it

Rami Malek età, origini, altezza, fidanzata e biografia dell'attore Tag24

Rami Malek in trattativa per interpretare la star del cinema muto Buster Keaton Sky Tg24

Un viaggio nel tempo con Rami Malek e Catherine Deneuve nel ... Inside Marketing

Rami Malek e Catherine Deneuve uniti dal cinema e dall'amore per il nuovo orologio Cartier Tank Franc¸aise GQ Italia

Rami Malek è infaticabile: abbiamo appena saputo del suo impegno per una miniserie su Buster Keaton, e ora ha accettato di interpretare il thriller Amateur per i 20th Century Studios, diretto da James ...Chi è Michael Keaton, noto produttore e regista statunitense Scopriamo la sua età, chi è la moglie, i figli e la sua biografia. Michael Keaton, all’anagrafe Michael John Douglas, nasce il 5 settembre ...