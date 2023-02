Raid in un’abitazione a San Nicola Manfredi | ingente il bottino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nel tardo pomeriggio di ieri a San, in contrada Pianelle. Ignoti, secondo una prima ricostruzione, dopo essere penetrati all’interno didella zona hanno portato via da una cassaforte circa 7000 euro in contanti e alcuni monili in oro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e per avviare le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.