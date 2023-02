Quota 41 per tutti sarà graduale Riforma per step e non uniforme

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La parola d'ordine per ladelle pensioni è "gradualità". Nel senso che, dopo la misura ponte per il 2023 di103 (41 di contributi e 62 anni di età) decisa dal governo con la Legge di Bilancio per evitare il ritorno secco alla Fornero, non cil'immediato passaggio a41 per... Segui su affaritaliani.it