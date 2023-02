Quirinale | Mattarella riceve vertici Luiss | presentati progetti su mobilità sociale 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) - Il presidente della, Vincenzo Boccia -riferisce una nota dell'Ateneo- ha descritto 42 Roma, "la rivoluzionaria scuola di coding che forma professionisti per la transizione digitale delle imprese e della Pubblica amministrazione". Quindi Emma Marcegaglia, presidente diAlumni for Growth (La4g), ha illustrato le attività di questo club di investitori, composto da oltre 100 Laureati dell'Università, che sostiene startup tecnologiche con l'obiettivo di generare valore da destinare a borse di studio per studenti provenienti da aree e contesti sociali difficili. L'inxcontro si è concluso con due testimonianze: Martina Basile, studentessa di 42 Roma, che ha raccontato la propria esperienza nell'innovativa scuola per imprenditori digitali lanciata a Roma e successivamente a Firenze. ...