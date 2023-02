Quello di Martone su Massimo Troisi non è il solito documentario

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Laggiù qualcuno mi ama di Mariosunon è il. Ovvero, non è la solita carrellata di interviste, aneddoti, “mi ricordo”. Non è la solita carrellata di interviste, aneddoti, “mi ricordo”. Non ci sono le interviste agli attori che hanno lavorato con lui, mancano gli amici a raccontarne i momenti trascorsi insieme, assenti le “chicche”, le “curiosità” dette o inedite che siano Al cinema dal 23 febbraio, 4 giorni dopo l’anniversario diche sarebbe stato il suo settantesimo compleanno, Laggiù qualcuno mi ama è unriuscito perché volutamente diverso. «Ho affrontatocome se fosse stato un pittore del Quattrocento», dice, «sono partito dalla sua opera, dai suoi film. ...

... non era mai didascalico, ovvio, non era ideologico, era vivo - ha sottolineato- come ogni persona che abbia un po' di sensibilita' guardavache c'era intorno, le ingiustizie e da qui ...E non a caso in una poetica esistenziale e "anarchica' molto vicina adella Nouvelle Vague, messa giustamente in parallelo da, in particolare con i personaggi "fuggenti" di Truffaut. ...

«Ho affrontato Massimo come se fosse stato un pittore del Quattrocento», dice il regista, «Sono partito dalla sua opera […] l’uomo Massimo viene fuori dal suo lavoro di artista» ...Presentato nella sezione Special il documentario-omaggio «Laggiù qualcuno mi ama»: «Fu influenzato dalla Nouvelle Vague» ...