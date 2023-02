‘Quelle brave ragazze’ | «Il famoso sesso debole è fortissimo»

Leggi su funweek

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Da domenica 19 febbraio (alle 21.15) arriva in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW la nuova stagione di Quelleragazze con un trio inedito: accanto alle veterane Mara Maionchi e Sandra Milo, c’è infatti Marisa Laurito. Lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine farà subito tappa a Montecarlo per poi spostarsi nel sud della Francia. A guidare le treragazze ritroviamo il loro autista tuttofare Alessandro Livi. «Mi sono trovata benissimo, sono due donne speciali. – ci dice subito Marisa Laurito – Sono piene di verve, di vita, di ironia, di vissuto. Abbiamo toccato tutte le emozioni possibili e immaginabili. Abbiamo riso e ci siamo commosse. All’inizio pensavo che avrei avuto un po’ il timore di non legare. Invece questa paura si è subito sciolta». Quelleragazze, un successo inatteso? Nato da ...