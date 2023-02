Quarto ha un nuovo assessore: Luigi Pugliese (Di venerdì 17 febbraio 2023) Luigi Pugliese, 44 anni, il primo dei non eletti nelle liste che hanno appoggiato Secone Sindaco nell’ultima tornata elettorale, è il nuovo assessore del Comune di Quarto con delega allo sport e ai trasporti. Esprimendo un assessore, la lista “Un’altra città” migra in maggioranza, ciò ci fa supporre un ampliamento della coalizione che fa capo all’attuale Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 17 febbraio 2023), 44 anni, il primo dei non eletti nelle liste che hanno appoggiato Secone Sindaco nell’ultima tornata elettorale, è ildel Comune dicon delega allo sport e ai trasporti. Esprimendo un, la lista “Un’altra città” migra in maggioranza, ciò ci fa supporre un ampliamento della coalizione che fa capo all’attuale Il Blog di Giò.

