Quarto – Carnevale in piazza: il programma e l’elenco delle strade chiuse (Di venerdì 17 febbraio 2023) Una coloratissima parata con sfilata di carri, caratterizzerà il Carnevale a Quarto: divertimento assicurato per adulti e piccini. Il programma prevede che domenica 19 febbraio i carri sfileranno a partire dalle ore 11.00; si partirà da piazza Mercato (stazione autobus) e la sfilata proseguirà per via Santa Maria, con arrivo nella Villa Comunale. Martedì’ Grasso, (il 21 Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 17 febbraio 2023) Una coloratissima parata con sfilata di carri, caratterizzerà il: divertimento assicurato per adulti e piccini. Ilprevede che domenica 19 febbraio i carri sfileranno a partire dalle ore 11.00; si partirà daMercato (stazione autobus) e la sfilata proseguirà per via Santa Maria, con arrivo nella Villa Comunale. Martedì’ Grasso, (il 21 Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... intoscana : #VIAREGGIO #carnevale2023 @carnevalevg Superati i 500mila euro di incasso per il quarto corso mascherato. Nuovo rec… - NoiTv : Carnevale di Viareggio 2023 | Quarto Corso Mascherato | 19/02/2023 - NoiTv : Carnevale, folla anche per il quarto corso; ospite d’onore Miss Italia 2023 - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #Carnevale #Viareggio Tutto pronto per una nuova sfilata. Oggi ci sarà anche @NeriMarcore #IoSeguoTgr - biciversilia : RT @TgrRaiToscana: #Carnevale #Viareggio Tutto pronto per una nuova sfilata. Oggi ci sarà anche @NeriMarcore #IoSeguoTgr -