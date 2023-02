Qatargate | restano in carcere Panzieri | Eva Kaili e Tarabella Che ricusa il giudice istruttore Claise

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È stata una giornata campale terminata a tarda sera, ieri, al Palais de Justice di Bruxelles per gli indagati del, gli europarlamentari del Centrosinistra, Pier Antonio Panzeri, Evae Marc. Chein. Così hanno deciso i giudici rigettando le istanze degli avvocati difensori dopo che il legale di uno dei tre, Marc, aveva calato anche la carta dellazione delMichelper “legittimo sospetto“. Secondo Maxim Toeller, l’avvocato difensore dell’eurodeputato belga,avrebbe violato “chiaramente” il principio della presunzione di innocenza del suo assistito, anche nello stesso mandato d’arresto spiccato per il ...

I legali dell'eurodeputato belga Marc Tarabella hanno chiesto la ricusazione del giudice

Con tutte le prove acquisite è inutilmente punitivo