Putin e Biden a Minsk | Cremlino scettico dopo iniziativa Lukashenko

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ildubita che Washington accolga l’del presidente bielorusso Alexanderdi tenere aun colloquio tra il presidente russo Vladimire il suo omologo statunitense Joe. Lo ha dichiarato il portavoce delDmitry Peskov citato dalla Tass. “Questa è una nuovadel presidente bielorusso. Probabilmente avete sentito la Casa Bianca affermare che il presidente americano non ha in programma altre tappe oltre alla Polonia. Quindi è improbabile che Washington risponda a questa”, ha detto commentando l’ipotesi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

