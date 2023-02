(Di venerdì 17 febbraio 2023) Cristopheha parlato in conferenza stampa della foto didiventata virale, in cui il brasilianoda: “Abbiamo parlato e gli ho detto quello che pensavo. Ciò che ci siamo detti resterà fra noi, ma penso cheabbia ildiundi. La sua passione per il poker? Se gli piace è libero di giocarci“. Nessuna polemica dunque tra il tecnico del Psg e O’Ney, entrambi con la testa alla sfida contro il Lille. SportFace.

Dice Mbappé, a caldo martedì sera dopo lo 0 - 1 di Champions subito dal Bayern Monaco: 'Bisogna dormire e mangiare meglio per andare a qualificarci da loro'. Risponde, a freddo, mercoledì: torneo notturno di poker e cena da McDonald's. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...... esultanza golONLY ITALY I commenti sul momento delsi sprecano. Tra spogliatoio in subbuglio e delusione per il mercato fatto da Campos, i tifosi sperano di aggrapparsi a Mbappé, non ...

Psg, Neymar mangia da McDonald's e Galtier lo difende: "Ha diritto a prendersi un giorno di pausa" SPORTFACE.IT

Psg nel caos, Neymar confessa la clamorosa lite negli spogliatoi: cos'è successo Corriere dello Sport

Mbappé-Neymar sempre più distanti. Anche fisicamente... La Gazzetta dello Sport

Ciò che ci siamo detti resterà fra noi, ma penso che Neymar abbia il diritto di prendersi un giorno di pausa. La sua passione per il poker Se gli piace è libero di giocarci“. Nessuna polemica dunque ...Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, Neymar è stato pizzicato al McDonald. Da qui le parole del tecnico del PSG, Galtier: "Non assocerò la dichiarazione di Kylian alla foto ...