PSG | la Premier piomba su Neymar

... laLeague non pare essere al centro delle sue aspettative, la Juventus è invischiata in ... Resta il, che ha messo sulla graticola Christophe Galtier e che sogna un asso in panchina: c'è Pep ...... la Juve guarderebbe anche ad altri profili come quello di Mauro Icardi , al Galatasaray dal, e ... Il serbo piacerebbe a diverse squadre dellaLeague, tra cui Arsenal e Chelsea e proprio dai ...

PSG, Neymar ha pronte le valigie: il Chelsea ci pensa Sportitalia

"Neymar via, il Psg apre alla cessione: cinque top club in pole" Corriere dello Sport

Clamoroso, il Chelsea piomba su Neymar: incontro con il PSG Calciomercato.com

Le mani del Qatar sul Manchester United, ultime ore per chiudere la ... Open

Manchester United, l'offerta dei qatarioti è di 5.1 miliardi Calcio News 24

Dopo il PSG, la famiglia regnante del Qatar prova ad entrare nuovamente nel grande calcio: in Premier League. Il Manchester United cambia proprietà. I Glazer hanno messo la società britannica in vendi ...Il club parigini ha contattato lo Special One in vista della prossima stagione. Sospiro di sollievo per la Roma in vista del ritorno di Europa League: per la Joya solo un sovraccarico muscolare ...