' Pronte a ricominciare'

Leggi su sport.tiscali

(Di venerdì 17 febbraio 2023) TagsDinamo WomenDopo la pausa Fiba per le Nazionali, che ha visto impegnate Makurat con la Polonia, Gustavsson con la Svezia e Debora Carangelo con le azzurre del 3x3, la Dinamo ritorna in campo per l'...