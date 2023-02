Problemi con il pilota automatico | Tesla costretta a ritirare 360mila auto Musk | “Più sicuro della guida umana”

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A causa dei rischi per la sicurezza,sta richiamando tutti i 363mila veicoli statunitensi equipaggiati con il software di assistenza “Full Self Driving”, latotalmentenoma che richiede però la presenza di untore umano pronto a prendere il controllo in qualsiasi momento visti i possibili errori del software nelle sterzate, frenate e accelerazioni. Un sistema che secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSFA) consente alledi viaggiare al di sopra dei limiti di velocità legali e di attraversare gli incroci in “maniera illegale o imprevedibile”. I test dell’agenzia per la sicurezza stradale americana hanno dimostrato che il guasto potrebbe creare “un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli a motore basato sull’insufficiente rispetto delle leggi ...