Probabili formazioni Spezia-Juventus | ventitreesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I padroni di casa, dopo l’amaro pareggio ottenuto contro l’Empoli che ha fatto sfumare i tre punti in pieno recupero, sperano di portare a casa un buon risultato con il club piemontese per evitare di essere risucchiati in zona retrocessione. I bianconeri, dal loro canto, arrivano da due successi consecutivi ed hanno intenzione di proseguire lapositiva per recuperare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due tecnici Luca Gotti e Massimiliano Allegri. Le ...