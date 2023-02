Primarie PD | Bonaccini favorito su Schlein ma la tensione è alle stelle

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A poco più di una settimana dai gazebo fra i due candidati che si contendono il ruolo di segretario nazionale, nel PD si respira un clima di polemica su tutto. A cominciare dal giudizio su Giorgia Meloni e l’operato del Governo. Con i risultati delle elezioni regionali in Lazio e Lombardiasp– non del tutto negativi, a dire il vero – la partita per la guida del Nazareno si è accesa sul giudizio dato da Stefano. Ellye Stefano. Foto Ansa/Matteo CornerAnche il tema MeloniIl presidente dell’Emilia-Romagna e candidato dei moderati in corsaper la guida del PD contro Elly, la candidata di sinistra, ...