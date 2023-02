Prezzi carburante | quanto costano benzina e diesel

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Scendono ancora le quotazioni dei prodotti raffinati e tornano i ribassi anche sui listini deiconsigliati dei carburanti. Gli effetti sulle medie nazionali deipraticati alla pompa si vedranno nei prossimi giorni. Lo rileva Staffetta Quotidiana. Intanto le medie sono ancora in aumento per la, sulla spinta dei rialzi dei giorni scorsi, mentre il gasolio è invariato sul “fai da te” e in lieve calo sul servito. Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati del gasolio. Per Ip registriamo un ribasso di un cent litro. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: ...