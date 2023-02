Presto l’app Google sarà più “personale” | stanno arrivando i colori dinamici

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L'appcompleteràla "migrazione" al Material You: dall'ultima beta si evince che arriveranno. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... tuttavia'utilizzo di queste nuove funzioni basate su i.a. potrebbe essere sempre più comune in moltedi uso quotidiano nei mesi a venire. Articoli più letti La riscoperta del clitoride è una ...... iPad e CarPlay Apple ha apportato diversi aggiornamenti all'...'accesso ai canali è disponibile nella sezione Libreria e Up Next ...gli utenti avranno anche a disposizione nuovi strumenti ...

Il brevetto di iMessage per ascoltare i messaggi con la voce del mittente WIRED Italia

Un software (e presto un’app) per capire il pianto dei neonati Corriere della Sera

Tik Tok: presto la possibilità di fare shopping direttamente dall’app Tech Princess

Windows 11 presto supporterà nativamente le periferiche RGB: addio app di terze parti Everyeye Tech