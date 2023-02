Premi | ' Wondy' | serata finale il 13 marzo al teatro Manzoni di Milano con Drusilla Foer

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023), 17 feb. (Adnkronos) - Si terrà il prossimo 13ladella sesta edizione delper la letteratura resiliente, organizzata dall'associazione 'Sono Io', in collaborazione con Banco Bpm, Tendercapital, Community e il settimanale F. A condurre, sul palco del, l'attrice e performerinsieme alla giornalista Alessandra Tedesco. Ilo è intitolato a Francesca Del Rosso, nota appunto anche come, 1 giugno 1974 –, 11 dicembre 2016), che è stata una giornalista, blogger e scrittrice, ha lottato contro il cancro al seno per sei ...