Potter Legacy | il nostro documentario sull’eredità di Harry Potter VIDEO

Leggi su screenworld

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ci sono incantesimi che non si spezzano. Personaggi, posti e storie che non appassiscono col tempo. Tra strani binari, scale a cui piace cambiare e mandragole urlanti siamo rimasti incastrati tra la magia e il realismo di. Capiremo perché in, il nuovosul canale YouTube di ScreenWorld dedicato ain cui celebriamo una delle saghe fantasy più amate, iconiche e longeve di sempre. Un viaggio nei ricordi tra libri e film che hanno segnato più di una generazione, ma anche un modo per curiosare dietro le quinte, ripercorrendo la stesura dei romanzi di J.K. Rowling e la nascita dei film orchestrati da Chris Columbus. Scritto da Giuseppe Grossi, Giacomo Giaquinto e Valentina ...