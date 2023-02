“Potrei uccidere il mio ex” | Shakira provoca ancora Piqué mentre fa le pulizie VIDEO

(Di venerdì 17 febbraio 2023) La storia d’amore tra l’ex difensore del Barcellona, Gerard, e la cantanteè finita ormai da diversi mesi, ma i due continuano a non risparmiarsi delle frecciatine. L’ultimazione è arrivata dalla colombiana, che si è fatta riprendere in unfa leper casa con in sottofondo la canzone ‘Kill Bill’ di SZA. La frase ripetuta daè “il mio ex”, ovviamente riferito ache l’ha tradita con un’altra donna. Ecco ilpubblicato dalla cantante. SportFace.

