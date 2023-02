Pordenone | chiude il negozio storico | “Non trovo personale con voglia di lavorare”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Uno strano cartello è comparso fuori da un’attività in provincia di: il titolare ha scritto di essere costretto are per mancanza dicondi. È una storia che va avanti da mesi: imprenditori, ristoratori e titolari di attività lamentano di non riuscire a trovare. A detta di molti il L'articolo proviene da Leggilo.org.