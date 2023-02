Pomezia | firme false per i soldi dell’assistenza ai disabili | sentenza choc | “Solo 11 firme su 148 erano della paziente”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ben 137su 148. Ore e ore di assistenza domiciliare che però, nei fatti, nonstate erogate perché la firma nei rapportini di servizio non, la signora Rosa, una disabile poi deceduta nel 2014, bensì di altre persone. Prestazioni mai erogate che purestate conteggiate dal Comune dinel richiedere iai familiaridonna: perfino quando lasi trovava in Ospedale o nel giorno stessosua morte. Circa 5.400 euro la richiesta formulata sotto forma di ingiunzione di pagamento:che però non dovranno essere pagati visto che, come recita lapubblicata a ...