(Di venerdì 17 febbraio 2023) Mancano ormai pochi minuti allatra Sassuolo e Napoli, valida per la 23esima giornata di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti, che martedì saranno impegnati nelladegli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, sono chiamati a confermare quanto di buono fatto fino a questo momento, provando a strappare i tre punti sul campo degli emiliani, reduci a loro volta, da una striscia di ben quattro risultati utili consecutivi in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Matteoha parlato prima del fischio d’inizio del match. Queste le sue parole Sul Sassuolo: “Conosco benissimo questaunadifficile. Il Sassuolo è in salute, ci aspetta una gara complicata perché sappiamo che ai nostri avversari piace molto imporre il ...

... Luciano Spalletti si affida quasi per intero ai "soliti noti": ecco lache apre la giornata ... rilanciano Elmas e Lobtoka in mezzo al campo insieme ad Anguissa, pronti a dare sostegno a,...Unatra due squadre che attraversano un buon momento di forma che sarà diretta dall'arbitro ... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min - Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas;, Osimhen, ...

Politano sfida la sua ex squadra: “Stasera sarà una partita importante” Spazio Napoli

Politano è sicuro e lancia la sfida: “Andremo a +18” Sport del Sud

La formazione del Napoli per il Sassuolo, niente turnover per ... Fanpage.it

Napoli sfida alla Cremonese: Lozano o Politano in formazione, la scelta di Spalletti napolipiu.com

NEWS – Dia out, Dybala, Berardi, Politano, Nzola, Holm, Lukaku, Mazzocchi, Maignan: le novità SOS Fanta

Brutta tegola in casa Napoli in vista della sfida di Sassuolo: non sarà a disposizione l ... scalpitano Olivera, Elmas e Politano. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, ...Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: gli undici titolari di mister Dionisi e mister Spalletti per la 23^ giornata di Serie A ...