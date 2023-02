Pnrr | approvato in CdM decreto semplificazione e accelerazione lavori nelle scuole

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei Ministri hailche ridisegna in parte la governance del, presentato dal Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. All’interno di questole misure di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardano l’degli interventi di edilizia scolastica e rappresentano il primo passo di un grande piano diche coinvolgerà tutti i settori della scuola. L’obiettivo del provvedimento ministeriale, spiega una nota del Mim, è supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica e nell’attuazione del, semplificando le procedure attuative e i relativi meccanismi, la cui complessità rischiava di determinare ritardi. “Ora sarà possibile procedere con più ...

Il Consiglio dei Ministri hail decreto che ridisegna in parte la governance del, presentato dal Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. All'interno di questo decreto le misure di competenza del Ministero ......Difesa di contribuire a progettianche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili. Il decreto...

(Teleborsa) - Semaforo verde del Consiglio dei ministri al decreto legge con ulteriori semplificazioni e una nuova governance per il PNRR.