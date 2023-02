Pirlo | il figlio Nicolò aggredito in centro Torino da 4 incappucciati | calci e sassi sulla sua auto

(Di venerdì 17 febbraio 2023), il 19ennedell'ex campione del Mondo e giocatore di Inter, Milan e Juve, Andrea , è stato, in pieno, mentre era incon un amico. 'Ero in macchina ...

Nicolò, ildell'ex campione della Nazionale Andrea, è stato aggredito in pieno centro a Torino mentre si trovava in auto con un amico. "Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ...Nicolò, il 19ennedell'ex campione del Mondo e giocatore di Inter, Milan e Juve, Andrea , è stato aggredito a Torino , in pieno centro, mentre era in auto con un amico. 'Ero in macchina con un ...

Torino, il figlio dell'ex calciatore Pirlo aggredito in auto TGCOM

Il figlio di Pirlo aggredito in macchina a Torino: sputi e calci all’auto Corriere TV

Nicolò, il figlio di Pirlo aggredito in strada: "Calci, sputi e sassi sulla macchina" La Gazzetta dello Sport

Paura per il figlio di Pirlo, aggredito con calci e sputi da 4 uomini incappucciati a Torino Corriere dello Sport

Pirlo, il figlio Nicolò aggredito a Torino da 4 incappucciati: pugni, calci e sassi sulla sua auto ilmessaggero.it

Nicolò Pirlo, il 19enne figlio dell’ex campione del Mondo e giocatore di Inter, Milan e Juve, Andrea, è stato aggredito a Torino, ...Nicolò Pirlo, il figlio del campione del mondo 2006 Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus, aggredito in Centro a Torino. Un'aggressio a suon di calci, pugni e sassi andata in ...