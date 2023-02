Pirlo | il figlio Nicolò aggredito a Torino da 4 incappucciati | pugni | calci e sassi sulla sua auto

Attimi di paura per Nicolòdell'ex calciatore della Nazionale Andrea , aggredito a Torino mentre si trovava in auto con un amico: è stato il ragazzo stesso a denunciare l'accaduto, in una story su Instagram: "E' ...Nicolò, il diciannovennedi Andrea, ex campione azzurro, ha denunciato l'aggressione subita da un gruppo di ragazzi incappucciati mentre si trovava in auto con un amico a Torino. Sono momenti di ...

"Erano quattro ragazzi incappucciati" Attimi di paura per Nicolò Pirlo, figlio dell'ex calciatore della Nazionale Andrea, aggredito a Torino mentre si trovava in auto con un amico: è stato il ragazzo ...Nicolò Pirlo, il figlio del campione del mondo 2006 Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus, aggredito in Centro a Torino. Un'aggressio a suon di calci, pugni e sassi andata in ...