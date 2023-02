Pirlo | il figlio Nicolò aggredito a Torino da 4 incappucciati | pugni | calci e sassi sulla sua auto

Nicolò19enne di Andrea, ex giocatore e allenatore della Juventus , ha denunciato sui social di essere stato aggredito da un gruppo di giovani. 'È normale trovare in centro a Torino quattro ...In quel luogo ed in quel frangente Nicolòdell'ex calciatore Andrea , è stato brutalmente aggredito mentre si trovava in auto con un amico. Ildiaggredito in auto E ...

Torino, il figlio dell'ex calciatore Pirlo aggredito in auto TGCOM

Paura per il figlio di Pirlo, aggredito con calci e sputi da 4 uomini incappucciati a Torino Corriere dello Sport

Il figlio di Pirlo aggredito in centro Torino: cosa è successo ilBianconero

Pirlo, il figlio 19enne Nicolò denuncia un’aggressione in strada a Torino: “Sassi, calci e sputi… Il Fatto Quotidiano

Nicolò, il figlio di Pirlo aggredito in strada: "Calci, sputi e sassi sulla macchina" La Gazzetta dello Sport

Nicolò Pirlo, figlio dell'ex giocatore e tecnico della Juve, ieri ha subito un'aggressione in pieno centro a Torino, documentata sui social ...Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, è stato aggredito a Torino. Ecco chi è e cos'è successo: "Ci hanno preso a calci l'auto", ha detto in un video.