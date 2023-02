Pirlo | il figlio 19enne Nicolò denuncia un’aggressione in strada a Torino | “Sassi | calci e sputi all’auto” Il video

(Di venerdì 17 febbraio 2023)di Andrea, ex giocatore e allenatore della Juventus, hato sui social di essere stato aggredito da un gruppo di giovani. “È normale trovare in centro aquattro ragazzi che lancianosulla macchina, sputando e tirando?”, scrive il giovane in una storia Instagram, commentando undove si vedono quattro ragazzi incappucciati camminare sul marciapiedi, presumibilmente subito dopo l’aggressione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

