Pioli “A Monza dobbiamo continuare a vincere”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “A”. Il tecnico del Milan, Stefano, dopo il ritorno al successo nell'ultima giornata di campionato contro il Torino e dopo la bella vittoria di Champions League di questa settimana, non vuole cali dai “suoi” rossoneri. “La squadra non ha mai creduto meno in se stessa e nelle proprie qualità; in più non è mai mancato il supporto dei tifosi. Guardiamo avanti con rinnovato ottimismo. Orapensare alla gara di domani e ala partita contro il. Loro sono in forma e giocano un buon calcio”, ha detto. “Bisogna fare i complimenti a Palladino per il lavoro che sta facendo. Noirispettare gli avversari ma...

- Milan: la risposta dia Berlusconi .e i segreti della rinascita del Milan . In conferenza stampaparte proprio dai segreti della rinascita del Milan : "Anche nelle ...Stefanoritrova Tomori ma perde Calabria per la partita di. Il tecnico rossonero fa il punto dei disponibili per la trasferta in Brianza, alla quale non prenderà parte nemmeno Bennacer: "Avverte ...

Pioli: "Il Monza ci dirà come stiamo. Torna Tomori, Bennacer e Calabria fuori" La Gazzetta dello Sport

Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Monza-Milan Milan News

Monza-Milan, la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

Monza-Milan, Pioli: “Calabria e Bennacer no, Fikayo Tomori sì” | LIVE NEWS Pianeta Milan

Verso Monza-Milan, le possibili formazioni: certezze nell’undici di Pioli Il Milanista

MILANO (ITALPRESS) – “A Monza dobbiamo continuare a vincere”. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo il ritorno al successo nell’ultima giornata di campionato contro il Torino e dopo la bella ...Non vuole distrazioni Pioli che torna sul momento dell'avversario: "Complimenti a Palladino per il suo lavoro, il Monza gioca bene, è propositivo, offensivo. La gara di andata non è stata semplice ...