Pianista e direttrice d' orchestra | ci spiega perché le donne restano poche in questa professione e perché “Tár” con la star australiana è un film anacronistico | nel bene e nel male

(Di venerdì 17 febbraio 2023) «Da piccola mettevo i cd nello stereo di casa e passavo le serate con una bacchetta immaginaria in mano. Un desiderio inespresso, a forza di reprimerlo, viene fuori con più energia…». E infatti a 35 anni Vanessalli Mosell – già enfant prodige del pianoforte – oggi è anched’. «Certo che vadefinirmi, non direttore! Sennò le pittrici, le scrittrici?» ride durante una pausa della tournée in Germania (il 18 febbraio saranno a Brema, il 25 a Bonn), quella Germania che ha avuto un ruolo chiave nella sua formazione: è stata allieva del compositore tedesco Karlheinz Stockhausen). «All’estero tutti mi chiamano “maestra” e non “maestro”: solo in italiano può essere fuorvianteassociata alle maestre elementari». ...