Perisic | «Con Conte abbiamo vinto lo scudetto Fantastico | mai lo dimenticherò!»

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo Milan-Tottenhamha risposto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando die ricordando loall’Inter insieme all’allenatore. Di seguito le dichiarazioni del calciatore croato.– Ivan, dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, parla della sfida di ritorno di Champions League. Non sono mancati i ricordi legati ad Antonioe allocon l’Inter. Così il calciatore croato ai microfoni di Sky Sport 24: «Sapevamo che era una partita tosta, con 80 mila persone a San Siro. Il Milan ha fatto bene ma c’è ancora un’altra sfida a Londra, quella sarà un’altra partita. Saremo pronti, dobbiamo vincerla per passare il turno.? Tutti sanno come lavora e com’è ...

