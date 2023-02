Per lui ho ballato E Ruby | il libro è una bomba | cosa svela su Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Si presentava così: “Hayek”. E, con quel cognome, semmai poteva essere la nipote di Selma Hayek. O di Friedrich von Hayek, il sociologo. Non una parente di Mubarak. Eppure, con quella attitudine a raccontare balle, Karima El Mahroug, per sua stessa ammissione, si è cacciata in una tale catena di casini da uscirne solo ora: tredici anni dopo. Oltre ad aver causato - involontariamente, eh - la caduta di un governo. Dettagli... Oggi, con un tempismo perfetto, esce il suo-verità. Ventiquattr'ore dopo la sentenza che ha chiuso il catalogo dei processi “”. Non ha scommesso sull'assoluzione. Nell'ultimo paragrafo di “Karima”, scritto con Raffaella Cosentino (217 pagine, 14,90 euro, Independently published), l'autrice non dà per scontato niente. Anche se si proclama innocente fin dalla prefazione. Con due precisazioni ossessive ...