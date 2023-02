Pechino andrà alla guerra per Taiwan? Xi di fronte a un bivio

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A quasi un anno dall'inizio dellain Ucraina, gli occhi del mondo cominciano a guardare con attenzione a un altro focolaio di conflitto che potrebbe accendersi coinvolgendo una superpotenza:. E, mai come oggi, il rischio geopolitico collegatoRepubblica di Cina, nata dfuga di Chiang Kai-shek nel 1949 diall'avanzata delle forze comuniste di Mao Zedong, è percepito come elevato. Tutti se ne sono resi conto a luglio scorso, quando l'allora speaker della Camera dei Rappresentanti Usa Nancy Pelosi fece un'inedita visita a Taipei:rispose lanciando missili nello stretto in un'esercitazione a fuoco vivo che segnalò quanto questo passaggio dell'esponente dem americana fosse urticante per Xi Jinping.Oggi un altro alto esponente americano - secondo quanto ...