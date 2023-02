Pd | Verini | ' Bonaccini e Schlein sono complementari | chiunque vinca devono collaborare'

Waltersostiene chee Elly Schlein siano complementari e spera nel nel futuro possano collaborare nella guida del Pd. "Credo che le ragioni che portarono alla nascita del Pd restino ancora ...'Le istanze chee Schlein hanno indicato per me sono complementari. Esprimo un auspicio: facciano un patto,... Lo ha detto Waltera radio Immagina. 'Chi dei due diventerà segretario avrà ...

Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Le istanze che Bonaccini e Schlein hanno indicato per me sono complementari. Esprimo un auspicio: facciano un patto, dicano ‘fuori i secondi’, intendendo le troppe zavorre ...Walter Verini (Pd): «Per vincere occorre innanzitutto convincere. Non si fa politica solamente contro qualcuno. Riconoscere che Meloni è capace, sveglia, non vuol dire che governa bene. Anzi, è a mio ...