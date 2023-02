Pd Caserta | 22 sindaci e 3 consiglieri schierati con Oliviero | i nomi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiProseguono i forti contrasti nel Pd diper le vicende del tesseramento gonfiato. Ventiduee treprovinciali, sostenitori della mozione facente capo al candidato alla segreteria Stefano Bonaccini, hanno inviato una missiva ai quadri nazionali del Pd dove lamentano un atteggiamento irriguardoso verso gli iscritti e le istituzionine da parte del Senatore Francesco Boccia, ex commissario regionale in Campania; ieri quest’ultimo, sostenitore della candidata alla segretaria del Pd Elly Schlein, era tornato a tuonare contro “i signori delle tessere”, contro i quali, aveva garantito, “non ci saranno sconti”, riferendosi proprio ae in particolare all’esponente dem Gennaro, presidente del Consiglio regionale della ...