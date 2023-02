(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Veniamo da troppe, ilva rinnovato, senza mettere all'indice nessuno, sono amici". Così Stefanoa 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. "Dobbiamo essere una classeche consuma la suola delle scarpe e poi dare delle risposte anche se non sono quelle che vorrebbero".

E dal Pd Stefanorincara: 'mandano le famiglie sul lastrico'. Nella maggioranza, infine, anche il partito più critico, Forza Italia, di fronte al necessità di mettere in sicurezza i conti ...Il gruppo dirigente del Pd si è divisospesso. Sarò all'antica, ma per me l'unità è il primo ... sinistra che torna a fare la sinistra - utili allo scopo" - ha poi dichiaratoa La ...

Pd: Bonaccini, 'troppo sconfitte, rinnovare gruppo dirigente' Il Tirreno

Stefano Bonaccini: «Meloni non è fascista, è molto capace. Ma sono già incorsi in qualche incidente di troppo» Corriere TV

Congresso Pd, polemica interna al partito dopo le parole di Letta e Bonaccini su Meloni Sky Tg24

"Meloni è certamente capace", bufera nei dem per le parole di Bonaccini AGI - Agenzia Italia

In tour con Bonaccini a caccia dei voti perduti: “Troppi regali alla destra” la Repubblica

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Veniamo da troppe sconfitte, il gruppo dirigente va rinnovato, senza mettere all'indice nessuno, sono amici". Così Stefano Bonaccini a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1. " ...Dopo l’ultima sconfitta elettorale e politica del Pd, ovvero le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, sconfitta che è arrivata quattro mesi dopo quella ancora più grave delle politiche di fine ...