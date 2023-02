Domenica 9 aprile è in programma la 120ª edizione della, di 256,6 km da Compiègne al Velodromo die 54,5 km di pavé. Ma cambia il percorso rispetto agli ultimi anni. Uno dei 29 settori in programma - Haspres - torna in gara quasi ...... non sono stati eletti infatti Sonny Colbrelli , ritiratosi nel 2022 per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo e già campione europeo su strada (oltre che vincitore di una), ...

PARIGI-ROUBAIX. 29 SETTORI DI PAVE' PER GLI UOMINI, 17 (E ... TUTTOBICIWEB.it

Parigi-Roubaix, torna il pavé dell’Haspres. E si allunga il percorso delle donne La Gazzetta dello Sport

Parigi-Roubaix 2023: presentati i percorsi della prova maschile e ... Bicisport

Parigi-Roubaix 2023, assegnate le wild-card: c'è anche la Q36.5, sqaudra Professional di Vincenzo Nibali Eurosport IT

Così Ballerini entrò nella leggenda della Parigi-Roubaix Bicisport

Per la corsa che si chiuderà nel velodromo, venti chilometri in più per il tentativo di bis di Elisa Longo Borghini. Fiandre: dopo 6 anni si torna a partire da Bruges ...La 120a Parigi-Roubaix si disputerà domenica 9 aprile su un percorso di 256,6 km con 54,5 km di pavè. Uno dei 29 settori in programma, quello di Haspres, fa il suo ritorni quasi due decenni dopo la su ...